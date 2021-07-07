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    Sultangazi'de 5 gencin patenle tehlikeli yolculuğu

    Kilometreler boyunca tutundukları otomobille seyir halinde olan 5 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 09:49
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    Sultangazi'de 5 gencin patenle tehlikeli yolculuğu

    İstanbul Sultangazi’de patenleri ile yolculuk yapan gençler trafiğe çıktı.

    Trafiğe çıktıktan bir süre sonra yoldan geçen bir otomobilin etrafını saran gençler, otomobile tutunmaya başladı.

    Otomobilin etrafına tutunan gençler kilometrelerce hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atarak kilometrelerce yolculuk etti.

    TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

    Tehlikeli yolculuk ise başka sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

    Sultangazi'de 5 gencin patenle tehlikeli yolculuğu VİDEO


    Sultangazi de 5 gencin patenle tehlikeli yolculuğu #1

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