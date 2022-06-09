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    Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı

    Bir mağazanın indirim yapması nedeniyle çok sayıda vatandaş, 5 liradan satılan halıyı almak için yoğun çaba sarf etti.
    • 09.06.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:15
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    Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi 1. Cebeci Caddesi'nde, bir alışveriş mağazası çoğu ürününde indirim yaptı.

    İndirim haberini duyan vatandaşlar, sabah saatlerinde açılan mağazaya akın etti.

    Çok sayıda kişi, 5 liradan satılan halı için adeta savaştı.

    Satış minibüsün önünde gerçekleşti

    DHA'nın haberine göre; 5 TL'ye satılan halılar bitince mağaza sahipleri, mağazanın önüne halı dolu minibüs getirdi.

    Halı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Halıların bitmesiyle kalabalık dağıldı.

    Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı VİDEO


    "Halımız 5 TL, yetişen alıyor"

    Alışveriş mağazası yetkilisi Ercan Yücekaya, "Bu kampanyaları genelde yapıyoruz. Şu an indirimde çok şey var. Halımız 5 TL, yetişen alıyor." dedi.

    Sultangazi de 5 liralık halı için izdiham çıktı #1

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