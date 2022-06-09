- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı
Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı
Bir mağazanın indirim yapması nedeniyle çok sayıda vatandaş, 5 liradan satılan halıyı almak için yoğun çaba sarf etti.
- 09.06.2022 - 13:25
- Güncelleme : 09.06.2022 - 14:15
İstanbul'un Sultangazi ilçesi 1. Cebeci Caddesi'nde, bir alışveriş mağazası çoğu ürününde indirim yaptı.
İndirim haberini duyan vatandaşlar, sabah saatlerinde açılan mağazaya akın etti.
Çok sayıda kişi, 5 liradan satılan halı için adeta savaştı.
Satış minibüsün önünde gerçekleşti
DHA'nın haberine göre; 5 TL'ye satılan halılar bitince mağaza sahipleri, mağazanın önüne halı dolu minibüs getirdi.
Halı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Halıların bitmesiyle kalabalık dağıldı.
Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı VİDEO
"Halımız 5 TL, yetişen alıyor"
Alışveriş mağazası yetkilisi Ercan Yücekaya, "Bu kampanyaları genelde yapıyoruz. Şu an indirimde çok şey var. Halımız 5 TL, yetişen alıyor." dedi.