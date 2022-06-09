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Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı

Sultangazi'de 5 liralık halı için izdiham çıktı

Bir mağazanın indirim yapması nedeniyle çok sayıda vatandaş, 5 liradan satılan halıyı almak için yoğun çaba sarf etti.