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    Sultangazi’de 500 kaçak göçmen yakalandı

    15 mahalledeki ev ve iş yerlerinde yapılan denetimlerde, 500 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 12:30
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    Sultangazi’de 500 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

    İlçede bulunan 15 mahalledeki ev ve iş yerlerinde eş zamanlı olarak denetimler yapıldı.

    Yurda kaçak yollardan giriş yapan ve kalma izni bulunmayan 500 göçmen, yakalanarak emniyete götürüldü.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edileceği belirtildi.

    PENCEREDEN ÇARŞAF SARKITTILAR

    Gece yapılan operasyon kapsamında ise önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

    Gece 03.00 sıralarındaki bir baskın sırasında, 2 kişi pencereden sarkıttıkları çarşafla kaçmaya çalışırken yakalandı.

    Sultangazi’de 500 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    YANGIN MERDİVENİNDEN ATLADILAR

    Bazı kaçak göçmenler, çalıştıkları iş yerinin yangın merdiveninden atlayarak kaçmaya çalıştı.

    O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

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