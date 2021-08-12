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Sultangazi’de 500 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi’de 500 kaçak göçmen yakalandı

15 mahalledeki ev ve iş yerlerinde yapılan denetimlerde, 500 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.