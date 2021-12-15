Sultangazi’de 6 çocuk babasının katili, kuzeni çıktı

Çalışmak için İstanbul'a gelen 35 yaşındaki 6 çocuk babası, sokak ortasında öldürüldü. Genç adamın katilinin kuzeni olduğu belirlenirken, şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

Muş'tan İstanbul’a çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan (35), akşam iş dönüşü Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan, Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı.

Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta atılmış olarak buldu.

KATİL KUZEN ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti.

Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi.

Polis, Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, öldürülen Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

BABASI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı.

Şüpheli Cihan Ç.'nin babası Tacettin Çakan'ın, yaklaşık bir yıl önce annesi Aygül Çakan’ı (48) başından vurarak öldürdüğü tespit edildi.

18 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Aygün Çakan'ın, yıllar önce eşi ölünce ailesi tarafından eşinin kardeşi Tacettin Çakan'la evlendirildiği belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli sorgusunda, cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi.

Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtirken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.