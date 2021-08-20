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- Sultangazi'de 91 yaşındaki adam çatıdan düştü
Sultangazi'de 91 yaşındaki adam çatıdan düştü
91 yaşındaki Şahzade Tan, dengesini kaybederek bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı çatıdan kurtarmak için seferber oldu.
- DHA
- 20.08.2021 - 15:50
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Şehzade Tan, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2060 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısına çıktı.
Dengesini kaybeden yaşlı adam, 6 katlı binanın yanında bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü.
İTFAİYE EKİPLERİ YAŞLI ADAMI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla sağlık ekiplerini çatıya çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde yaralandığı belirlenen yaşlı adam, sedyeye alındı.
Yoğun süren çalışmaların ardından yaşlı adam düştüğü çatıdan kurtarılarak, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.