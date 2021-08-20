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Sultangazi'de 91 yaşındaki adam çatıdan düştü

Sultangazi'de 91 yaşındaki adam çatıdan düştü

91 yaşındaki Şahzade Tan, dengesini kaybederek bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı çatıdan kurtarmak için seferber oldu.