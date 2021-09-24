Esentepe Mahallesi’nde 3 Afrikalı şahıs arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, saat 22.390 sıralarında bin binanın üçüncü katında oturan ve öğrenci olan Afrikalı bir şahıs ile 2 Afrikalı arasında tartışma çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle apartman içinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri belindeki bıçağı çıkardı, öğrenci olan şahsı tehdit etmeye başladı.

Daha sonra öğrenci olan Afrikalı şahsı sokak ortasında darbeden şahıslar, mahalleyi ayağı kaldırdı.

PENCEREDEN İZLEDİLER

Çevredeki bazı vatandaşlar olan biteni pencereden izledi.

Afrikalı öğrencinin darbedildiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır darbelerle yaralanan Afrikalı öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi’de Afrikalılar arasındaki kavga kamerada



ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırganlar şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Afrikalı öğrenci, saldırganlardan şikayetçi oldu.