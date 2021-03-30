Akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi, pompalı tüfek ve tabancayla yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta, akraba olduğu öğrenilen grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı VİDEO