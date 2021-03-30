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- Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı
Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı
Akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi, pompalı tüfek ve tabancayla yaralandı.
- İHA
- 30.03.2021 - 17:52
- Güncelleme : 30.03.2021 - 18:03
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta, akraba olduğu öğrenilen grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.
1'İ AĞIR 3 YARALI
Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı VİDEO