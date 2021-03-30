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    Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı

    Akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi, pompalı tüfek ve tabancayla yaralandı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 18:03
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    Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta, akraba olduğu öğrenilen grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

    1'İ AĞIR 3 YARALI

    Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sultangazi'de akraba kavgası: 3 yaralı VİDEO

    Sultangazi de akraba kavgası: 3 yaralı #1

    Sultangazi de akraba kavgası: 3 yaralı #2

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