Sultangazi’de, akraba marketçiler arasında silahlı müşteri kapma kavgası

Esentepe Mahallesi’nde, 16 yıldır market işleten Ümit Uçar ile 8 ay önce aynı sokakta market açan Fevzi Ç. arasında, müşteri kapma meselesinden kavga çıktı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, önceki saat 21.30 sıralarında, 16 yıldır mahallede market işletmeciliği yapan Ümit Uçar ile yaklaşık 8 ay önce aynı sokakta market açan akrabası Fevzi Ç. arasında müşteri kapma tartışması yaşandı.

Fevzi Ç., halasının oğlu Ümit Uçar’ı müşterilerini kapmakla suçlayıp başına silah dayadı.

Fevzi Ç.’ye içerideki müşteriler ve aile bireyleri engel olmaya çalıştı. Babası ve müşteriler, Fevzi Ç.'nin elindeki silahı almak için uğraşırken, yaşanan arbede sırasında Fevzi Ç., Ümit Uçar'a kafa attı.

KAMERAYA YANSIDI

Ümit Uçar'ın oğlu Tayfun Uçar da babasını savunmak için Fevzi Ç.'ye müdahale etti.

Fevzi Ç., müşteriler ve babası tarafından Uçar’ın marketinden dışarı çıkarıldı. Yaşanan kavga anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavganın sokağa taşması ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ümit Uçar, Fevzi Ç.’den şikayetçi oldu. Fevzi Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

“KENDİSİNİ AZRAİL ZANNEDİYOR SANIRIM”

Ümit Uçar, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Dükkanıma silahla girip, mermiyi silahın ağzına verip direkt kafama dayadı. Kafa atarak beni darbetti. Direkt zaten haneye tecavüz ediyor. Durup dururken gelip bunu yaptı. Herhalde çekememezlik var. Ben 16 yıldır burada esnafım. Kötü birisi olsaydım 16 yıl burada esnaflık yapamazdım. Kendisi de 8 ay önce aynı sokakta market açtı. Sanırım bizdeki müşteri potansiyelini görüp iş yapacağını zannetti. O da biraz az iş yapıyordu sanırım. Gelip bize bunu yaptı. İçeri girer girmez önce hakaret etti. Bu arkadaş kendisini Azrail zannediyor sanırım. Canımızı almaya geldi.





“BABASI GÜYA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORDU”

Babası ile birlikte içeri girdiler. Babası güya sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama ben hiç öyle görmedim. Benim de zaten gözümden dolayı bir rahatsızlığım var. Kısa bir süre önce ameliyat olmuştum. Kendisinden şikayetçi oldum. Hastaneye giderek darp raporu aldım. 5-6 ay önce de ameliyat olmuştum. O süreçte bu kez de kardeşi gelip, rahatsızlık vermiş. Biz de şikayetçi olmuştuk. Süreç yargıya taşınmıştı. Daha sonra uzlaşarak konuyu kapatmıştık."

“BABAMI SAVUNMAK İÇİN YANINA GEÇTİM”

Ümit Uçar'ın oğlu Tayfun Uçar ise, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kapının önünde midye satıyordum. Müşterilere bakıyordum. Bir anda akrabamın koşarak içeri girdiğini gördüm. Ben de ne olduğunu merak edip, içeri girdim. O sırada akrabamın beline sarılarak silah çıkardığını gördüm. Ben de babamı savunmak için yanına geçtim. Kısa bir arbede yaşandı. Arbede sırasında silah yere düştü. Tekrar geri aldı. Kendisine bağırarak ne yapmaya çalıştığı sordum. Bir taraftan da elindeki silahı almaya çalıştım, vermedi. Babası da almaya çalıştı, ona da silahı vermedi. Babama kafa attı. Babamın gözündeki lens kaymış.”