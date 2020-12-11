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    Sultangazi'de annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk beraat etti

    Annesini darbeden babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İ.D.'nin yargılandığı davada, beraat kararı verildi.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 15:36
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 15:43
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    Sultangazi'de annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk beraat etti

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki İ.D., geçtiğimiz yıl annesine şiddet uygulayan ve kardeşlerinin önünde dilini kesmeye çalışan babası Yusuf D.’yi bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

    Olayın ardından tutuklanan çocuk hakkında, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Suça sürüklenen çocuk İ.D.’nin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

    "İÇGÜDÜSEL VE MECBURİ BİR SAVUNMA"

    İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İ.D.’nin avukatı bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunmasında müvekkilinin annesinin canına yönelen ağır bir saldırıyı defettiğini söyleyerek “Olay anında başka seçeneği yoktu. Kimse annesinin canına yönelmiş ağır bir tehlikeye katlanmak durumunda değildir. Müvekkilimin o gün yapmak zorunda kaldığı şey yaratılıştan kaynaklı içgüdüsel bir savunmadır. Ölçülüdür. Mecburidir. Müvekkil o gün bu şekilde davranmasaydı belki de tüm aile bugün hayatta değildi. Savcılık mütalaasını ve haksız tahrik indirimi ile cezalandırma talebini kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim.” şeklinde beyanda bulundu.

    "BAŞKA ÇAREM YOKTU"

    Son sözü sorulan İ.D. ise “Başka çarem yoktu keşke böyle olmasaydı.” dedi.

    Sultangazi de annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk beraat etti #1

    BERAAT ETTİ

    Kararını açıklayan mahkeme, İ.D.’nin annesine yönelmiş saldırıyı defetmek amacıyla hareket ederken mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı meşru müdafaa sınırını aştığını belirterek beraat kararı verdi.

    Sultangazi'de annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk beraat etti

    Sultangazi de annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk beraat etti #2

    Sultangazi de annesine şiddet uygulayan babasını öldüren çocuk beraat etti #3

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