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    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada

    Boş bir sokaktan geçtiği sırada park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters dönerken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 09:33
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    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #1

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AKC 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıktı.

    Aracın üzerine çıkan otomobil daha sonra ters döndü.

    2 YARALI

    Kazada otomobilde bulunan evli çift yaralanırken, yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil ViDEO

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #2

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #3

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #4

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #5

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #6

    Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada #7

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