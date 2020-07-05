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- Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada
Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil kamerada
Boş bir sokaktan geçtiği sırada park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters dönerken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 05.07.2020 - 09:33
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AKC 204 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıktı.
Aracın üzerine çıkan otomobil daha sonra ters döndü.
2 YARALI
Kazada otomobilde bulunan evli çift yaralanırken, yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sultangazi'de aracın üstüne çıkan otomobil ViDEO