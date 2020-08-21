Sultangazi'de aracından inen şahıs silahlı saldırıya uğradı

Otoparka aracını park eden bir kişi, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan otoparka gelen bir şahıs, aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan şahıs, olay yerinin arka sokağında bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, otoparkta incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı şahıs polise verdiği ifadesinde ise bacağına kurşun isabet ettiğini ve nereden geldiğini bilmediğini belirtti.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralının ifadesi üzerine olay hakkında soruşturma başlattı.