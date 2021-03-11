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    Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu

    Aracının motor kısmından kedi sesinin geldiğini duyan şahıs önce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler kedileri çıkaramayınca, şahıs kediler için aracını çekiciyle sanayiye götürdü.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 09:43
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    Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu

    Sultangazi’de esnaflık yapan İbrahim Çınar isimli bir vatandaş, aracına bindiğinde kedi sesi duydu.

    Seslerin aracının motor kısmından geldiğini anlayınca, kontrol etti.

    Çınar, bir kedinin aracın motor kısmından doğum yaptığını gördü.

    İTFAİYEYİ ARADI

    Önce kendi imkanları ile kedileri çıkarmaya çalıştı.

    Daha sonra itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedileri kurtarmak için büyük çaba harcadı.

    Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu #1

    SANİYEYE GÖNDERİLDİ

    Yavrulara zarar vermemek için itfaiye ekipleri, daha fazla müdahale edemeyeceklerini söyledi.

    Ekipler, aracın sanayiye götürülmesi gerektiğini söyledi.

    ÇEKİCİ ÇAĞIRILDI

    Araç çekici ile sanayiye götürüldü. Sanayi çalışanları kedilerin zarar görmemesi için titiz bir şekilde çalıştı.

    Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu #2

    3 KEDİ ÖLDÜ

    Aracın altındaki motor koruma bölümünü açan çalışanlar, 4 yavru kediden 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sultangazi'de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu VİDEO

    SON YAVRU KURTARILDI

    Yarım saatlik bir mücadele ardından anne kedi ve hayatta kalan son yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu #3

    Yunus Olgun isimli esnaf yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:

    "Yıkamanın kenarında arkadaşlarımız ile sohbet ediyorduk binadan arkadaş inince aracını çalıştırdı bu esnada bir kedi sesi duyduk biz de arkadaşa aracını stop etmesini söyledik ve itfaiye ekiplerine haber verdik yaptıkları kontrol sonucunda riskli olduğu için müdahale edemeyeceklerini aracın sanayiye götürülmesi gerektiğini söylediler ve olay yerine çekici çağırdık kediler sanayide çıkarılarak kurtarıldılar maalesef 4 yavrudan 3'ü ölmüştü ancak bir tanesi sağ salim kurtarıldı."

    Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu #4

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