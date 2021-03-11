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- Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu
Sultangazi’de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu
- İHA
- 11.03.2021 - 09:43
Sultangazi’de esnaflık yapan İbrahim Çınar isimli bir vatandaş, aracına bindiğinde kedi sesi duydu.
Seslerin aracının motor kısmından geldiğini anlayınca, kontrol etti.
Çınar, bir kedinin aracın motor kısmından doğum yaptığını gördü.
İTFAİYEYİ ARADI
Önce kendi imkanları ile kedileri çıkarmaya çalıştı.
Daha sonra itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedileri kurtarmak için büyük çaba harcadı.
SANİYEYE GÖNDERİLDİ
Yavrulara zarar vermemek için itfaiye ekipleri, daha fazla müdahale edemeyeceklerini söyledi.
Ekipler, aracın sanayiye götürülmesi gerektiğini söyledi.
ÇEKİCİ ÇAĞIRILDI
Araç çekici ile sanayiye götürüldü. Sanayi çalışanları kedilerin zarar görmemesi için titiz bir şekilde çalıştı.
3 KEDİ ÖLDÜ
Aracın altındaki motor koruma bölümünü açan çalışanlar, 4 yavru kediden 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sultangazi'de aracının motorunda yavrulayan kedi için seferber oldu VİDEO
SON YAVRU KURTARILDI
Yarım saatlik bir mücadele ardından anne kedi ve hayatta kalan son yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yunus Olgun isimli esnaf yaşanan olayı şu ifadelerle anlattı:
"Yıkamanın kenarında arkadaşlarımız ile sohbet ediyorduk binadan arkadaş inince aracını çalıştırdı bu esnada bir kedi sesi duyduk biz de arkadaşa aracını stop etmesini söyledik ve itfaiye ekiplerine haber verdik yaptıkları kontrol sonucunda riskli olduğu için müdahale edemeyeceklerini aracın sanayiye götürülmesi gerektiğini söylediler ve olay yerine çekici çağırdık kediler sanayide çıkarılarak kurtarıldılar maalesef 4 yavrudan 3'ü ölmüştü ancak bir tanesi sağ salim kurtarıldı."