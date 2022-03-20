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Sultangazi'de art arda 3 kaza yaşandı
Kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda virajı alamayan araçlar kaza yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı üç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 20.03.2022 - 12:06
İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı.
Sultangazi Yayla Mahallesi Azap Deresi mevkiinde sabahın erken saatlerinde ilk olarak personel taşıyan bir servis aracı, buz tutan yolda virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.
SERVİS ARACI VİRAJI ALAMAYAN ARABAYA ÇARPTI
Araçlarda hasar oluşurken, sürücü başka bir kazaya neden olmamak için aracını kenara çekti.Olay yerinden geçen vatandaşlar ise park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.
PEŞ PEŞE 3 KAZA
Bu sırada başka bir kaza meydana geldi. Bir panelvan araç, ilk kazada hasar alan park halindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar sağa sola kaçışırken, bu sırada buzlu yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta da hasar meydana geldi.