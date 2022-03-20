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Sultangazi'de art arda 3 kaza yaşandı

Sultangazi'de art arda 3 kaza yaşandı

Kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda virajı alamayan araçlar kaza yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı üç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.