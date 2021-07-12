Sultangazi’de ayakkabı hırsızlarını yakalayan işçi mağdur oldu

Girdikleri dükkandan ayakkabı çalan iki kişi, mağaza çalışanının dikkati ile yakayı ele verdi. Mağaza çalışanının hırsızın peşinden koştuğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle giren iki kişi, bir süre reyonları inceledi.

Şahıslardan biri, bir çift ayakkabıyı yanındaki poşete koyarak mağazadan çıkarken, mağaza çalışanlarından Mehmet Akgümüş (25) durumu fark etti.

Şüphelinin peşinden koşan Akgümüş, kısa sürede şahsı yakalayarak çalınan ayakkabıyı geri aldı.

Akgümüş, mağazadan çıkan diğer şüpheliyi ise yumrukla etkisiz hale getirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, elinde mavi poşetle koşarak dışarı çıkan şüphelinin peşinden koşan Akgümüş'ün, elinde mavi poşetle geri geldiği ve bu sırada mağazadan çıkan diğer şüpheliye yumrukla saldırdığı anlar yer aldı.

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“KADIN PERSONELLERDEN NUMARALARINI İSTİYORLARDI”

Akgümüş, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bunlar mağazaya 2-3 defa daha gelmişlerdi. Ben bunlardan şüphelendiğim için her geldiklerinde takip ediyordum. Onların daha önce çaldıkları ürünler benim mola süreme denk geldi. Son olarak mağazanın kapanmasına son iki saat kala gelmişlerdi. Akşam saatleriydi, ben bunları gördüm. İçeri girerken selam da veriyorlardı. Bunlar gelirken sadece hırsızlıkta yapmıyorlardı. Mağazada çalışan kadın personellerden numaralarını istiyorlardı. Arkadaşlarımız da ısrarla numaralarını vermek istemiyorlardı. Açıkçası biraz da bundan dolayı sinirlenmiştim.

“BEN ÜRÜNLERİ ÇALAN KİŞİYİ İZLİYORDUM”

Aslında bunlar dört kişiler. Bir tanesi ortalığı gözlüyor, ikincisi bir arkadaşımızı oyalıyor. Bir diğeri de çaldığı ürünleri mavi poşete koyup kaçıyor. Ben ürünleri çalan kişiyi izliyordum. Ürünleri alıp koşarak kaçtığında ben de peşinden koşarak gittim. Daha sonra yakalayıp ürünleri aldım. Geri geldiğimde kadın çalışma arkadaşlarımızdan numaralarını isteyen kişinin çıktığını gördüm. Sinirlenerek ona da yumruk attım.

“MAĞAZA SORUMLUMUZ ŞİKAYETÇİ OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDILAR”

Kameraya yansımayan görüntülerde şahıslardan bir başkası bana bıçak çekti ve bana saldırdılar. Polise haber verdik, geldi, bunları aldı. Ancak mağaza sorumlumuz şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldılar. Ancak ben dava açsam dava açılıyor. Ayakkabı benim ayakkabım mı? değil. Çalındığı zaman bizden mi kesiliyor? Bizden kesiliyor. Neden benden gitsin de sizden gitmesin? Siz niye davacı olmuyorsunuz ve kurum olarak benim yanımda durmuyorsunuz?

“İŞ ÇIKIŞI ARKA KAPIDAN BENİ GÖNDERİYORLARDI”

Bu olaydan sonra üç kişi beni ölümle tehdit etmeye başladı. Bunu çalıştığım firmama söyledim. Ölümle tehdit edildiğim ve yaşanılan olayın unutulması için 1 ya da 2 hafta izin istedim. İzin vermediler. Başka bir mağaza şubesinde çalışmak için öneri de bulundum. Buna da olumsuz cevap verdiler. Her gün iş çıkışı arka kapıdan beni gönderiyorlardı. Ben de bana çalıştığım kurum tarafından sahip çıkılmadığı için işten çıktım. Kendim bireysel olarak gidip, konu uzar diye şikayette bulunmadım.”