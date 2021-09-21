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    Sultangazi'de aydınlatma direğine çarpan sürücü

    Hız nedeniyle kaza yaparak takla atan otomobil, park halindeki aracın üzerine devrilerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 10:45
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    Sultangazi'de aydınlatma direğine çarpan sürücü

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde U.G yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

    ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

    Takla atan otomobil, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    2 YARALI

    Kazada sürücü U.G ve yanında bulunan M.A isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Araçtan vatandaşların yardımı ile çıkartılan yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sultangazi'de aydınlatma direğine çarpan sürücü ViDEO

    Sultangazi de aydınlatma direğine çarpan sürücü #1

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