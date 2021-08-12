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    Sultangazi'de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı

    Yaklaşık 20 aydınlatma direğinin elektrik kapaklarının çalınmasının ardından olay polise bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:14
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    Sultangazi'de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı

    İstanbul Sultangazi'deki Orhangazi Caddesi'nde bulunan yaklaşık 20 aydınlatma direğinin elektrik kapakları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

    Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri durumu polise bildirdi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    "HOBİ HALİNE GETİRMİŞLER"

    Caddede esnaflık yapan Mehmet Zeki, "Bizimkiler para kazanmak için ne bulursa götürüyor. Bizim insanımız için para önemli değil. Yeter ki, alıp götürsün. Bunu yapanlar için artık bu hobi haline gelmiş. Bu bölgede devamlı yaşanan bir hırsızlık olayı. Duyarlılık yok bizde." dedi.

    Sultangazi de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı #1

    Sultangazi de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı #2

    Sultangazi de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı #3

    Sultangazi de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı #4

    Sultangazi de aydınlatma direklerinin kapakları çalındı #5

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