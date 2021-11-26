- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultangazi’de, babasını bıçaklayıp kaçtı
Sultangazi’de, babasını bıçaklayıp kaçtı
Babası E.K. ile sokak ortasında kavga eden R.K., bir kadının ayırmaya çalışmasına rağmen babasını bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.
- DHA
- 26.11.2021 - 11:37
- Güncelleme : 26.11.2021 - 12:24
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün saat 21.00 sıralarında baba E.K. ile oğlu R.K. arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etmeye başladı.
Burada bulunan bir kadın, ikilinin arasına girerek kavgayı sonlandırma çalıştı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çıkan kavgada R.K., babası E.K'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kanlar içerisinde kalan E.K.’ye ilk müdahaleyi sokaktaki vatandaşlar yaptı.
Sultangazi’de, babasını bıçaklayıp kaçtı ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, E.K.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.