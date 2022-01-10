Sultangazi'de babasının darbettiği çocuk balkondan atladı

Kendisini döven babasından kurtulmak isterken 3'üncü kattan atlayan 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Baba H.Ş. ise tutuklandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Baba H.Ş., bir süre sonra Ayşegül'e şiddet uygulamaya başladı.

DAYAKTAN KAÇMAK İÇİN ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLADI

Babasından kaçan kız, kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı. Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi, sinir krizi geçirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de baba dayağından kaçan kız balkondan atladı

CANİ BABA TUTUKLANDI

Öte yandan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba H.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.