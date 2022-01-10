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- Sultangazi'de babasının darbettiği çocuk balkondan atladı
Sultangazi'de babasının darbettiği çocuk balkondan atladı
- DHA
- 10.01.2022 - 10:56
- Güncelleme : 10.01.2022 - 10:59
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Baba H.Ş., bir süre sonra Ayşegül'e şiddet uygulamaya başladı.
DAYAKTAN KAÇMAK İÇİN ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLADI
Babasından kaçan kız, kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı. Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi, sinir krizi geçirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Sultangazi'de baba dayağından kaçan kız balkondan atladı
CANİ BABA TUTUKLANDI
Öte yandan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba H.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.