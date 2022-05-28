Cebeci ve Uğur Mumcu Mahallelerinde sürü halinde gezen saldırgan köpekler, birden fazla kediyi parçalayarak öldürdü. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Başıboş köpekler, hem insanlara hem de hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.

Saldırılarıyla birçok kişiyi hayattan koparan köpekler, bu kez kedileri parçalayarak öldürdü.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan vahşette, sürü halinde gezen başıboş köpeklerin 2 farklı noktadaki kedileri parçalara ayırdı.

Cebeci ve Uğur Mumcu Mahallelerinde gerçekleşen olay ise güvenlik kamealarına anbean yansıdı.

Görüntülerde vahşet anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın, "Kaçıncı kedi parçalayışları? Kediyi aldılar, gidiyorlar. Kedi ağzında, yazık. Bu köpekleri alsınlar" dediği duyuluyor.

"Avcı köpekler hastalığı olduğu zaman saldıracak yer arıyor"

Görüntülerin üzücü olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Volkan Altay, "Bu durum iki kaynaktan dolayı olabilir. Biri avcı köpek dediğimiz kısım. Bu hayvanın doğasında ve yaratılışında olan bir özellik. Bu özelliğe sahip köpekler avlanma ihtiyacı duyarlar. Bu daha sıkıntılı köpeklerde oluyor. Bunun yanında ise, 'edinsel' dediğimiz sonradan edindiği saldırganlık olabiliyor. Bunun da birçok nedeni var. Belki yavruyken bir insandan gördüğü veya kediden gördüğü şiddetten olabiliyor, yönlenebiliyor. Bir karın ağrısı, dahili bir hastalığı olduğun da aynı insandaki gibi bu sefer saldıracak bir yer arıyor.

Sultangazi'de başıboş köpek dehşeti: Kedileri parçaladılar VİDEO



"Alfa köpeklerin yaşayabileceği bir doğa yok"

Bu hayvanların doğası gereği alfa dediğimiz lider bir köpek var. Ve sürü halinde gezerler. Onların yaşayabileceği bir doğa yok. Şehirde kalınca böyle sıkıntılar oluşabiliyor. Onların yaşam alanı ile bizim yaşam alanımız birleşince sıkıntı yaşanıyor. Bu saldırganlıklar bazen insana da olabiliyor, bazen de kedileri de olabiliyor. Bazen de otomobillere saldırıyor, tamponlarını sökebiliyorlar. Bu tamamen sürüleri alfa köpeğin davranışıyla bağlantılı.

"İnsana saldırabilirler, iyi değerlendirmek lazım"

Eğer bu köpeklerin avcı ya da insanlara yönelmiş bir akresiyonu varsa, o zaman tabii ki insana da saldırabilirler. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yaş otun yanında kur otun da yanmaması gerekiyor. Dost köpekler de var. 'İnsan sağlığına tehlikeli mi? yoksa bizimle beraber dostça yaşayacak köpekler mi?' bu konuda belediyelerin doğru kararlar alarak, karar alması gerekiyor" dedi.









