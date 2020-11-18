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    Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

    Yolun karşısına geçerken beton mikserinin altında kalan engelli gencin yardımına sağlık görevlisi koşarken, haberdar olup olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 09:45
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    Sultangazi'de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen Ahmet Durak (32), iddiaya göre aniden yola fırlayınca İsmail Çelik yönetimindeki 34 DAS 954 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

    Ağır yaralanan Durak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen kadın koştu.

    SAĞLIK GÖREVLİSİ HER ŞEYİ YAPTI

    Yaralanın başında toplanan meraklı kalabalığın dağılması uyarısında bulunan sağlık görevlisi, Durak'ın bir an olsun başından ayrılmadı.

    Arkadaşı ile birlikte sık sık Durak'ın nabzını kontrol eden sağlık görevlisi kadın, bilincini açık tutmaya çalıştı.

    ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Kazadan haberdar olunca olay yerine gelen Durak'ın annesi gözyaşlarına boğuldu.

    Anne Durak'ı küçük oğlu sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansın gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların da sayısı artmaya başladı. Polis, vatandaşların dağılması yönünde uyarıda bulundu.

    Sultangazi de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü #1

    KURTARILAMADI

    Büyük çoğunluğu maskesiz olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Durak'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sultangazi de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü #2

    "KAZA NASIL OLDU GÖRMEDİM"

    Kaza anını anlatan beton mikseri sürücüsü İsmail Çelik, "Kazanın nasıl olduğunu ben görmedim. Seyir halindeyken esnaf bağırmaya başladı. Mikserin üstten kablolara takıldığını düşündüm. Arkadaş değnekle kaldırıma vuruyormuş. Benim hiç ön görüşümde değildi. Hiçbir şekilde ben görmedim. Bende suç yok." dedi.

    Sultangazi de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü #3

    TRAFİK KAZASINDA BABASINI KAYBETTİ

    Ahmet Durak'ın yaklaşık 7 yıl önce kendisinin de içinde bulunduğu otomobilin kaza yaptığı ve bu kazada babasını kaybettiği öğrenildi.

    Sultangazi de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü #4

    Sultangazi de beton mikserinin altında kalan engelli genç öldü #5

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