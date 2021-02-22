Sultangazi'de yolda yürüyen genç kızın önünü kesen Suriyeli, boğazına bıçak dayayarak kaçırmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar genç kızın yardımına koşunca, saldırgan kaçtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alışveriş yapmak için markete giden 15 yaşındaki genç kızın önü bir kişi tarafından kesildi.

Elindeki bıçağı boğazına dayayan kişi, genç kızı kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, genç kızın yardımına koştu.

Bunun üzerine saldırgan, olay yerinden koşarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"SURİYELİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI"

Durumdan haberdar olan genç kızın annesi, küçük çocuğunu da yanına alarak, olay yerine geldi.

Büyük bir korku yaşadığı görülen genç kız, Suriyeli bir kişinin boğazına bıçak dayayarak kendisini kaçırmaya çalıştığını söyledi.

Saldırgandan şikayetçi olan genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de bıçaklı kız kaçırma girişimi ViDEO