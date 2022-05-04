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    Sultangazi'de, bıçaklı saldırganı linçten polis kurtardı

    Bıçakladığı 17 yaşındaki gencin yakınları tarafından linç edilmek istenen Yılmaz H., polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 04.05.2022 - 14:44
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    Sultangazi'de, bıçaklı saldırganı linçten polis kurtardı

    Sultangazi’ye bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde, geçtiğimiz çarşamba günü saat 23.00 sıralarında, 2 arkadaş arasında kavga çıktı.

    Kavga sırasında taraflardan Yılmaz H. (26), yanında getirdiği bıçağı Abdulkadir K.’nın (17) bacağına sapladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı Abdulkadir K.’nın yardımına koştu. DHA’nın haberine göre; olay sırasında bölgeye yakın olan Abdukadir K.’nın yakınları, Yılmaz H.’yi kovalamaya başladı.

    Ellerinde sopalar ile iş yeri önüne geldiler

    Yılmaz H., bir iş yerine sığınarak linç edilmekten kurtulmaya çalıştı. Elinde sopalar ve tahtalar bulunan iş yerine girmek istedi.

    Sultangazi de, bıçaklı saldırganı linçten polis kurtardı #1

    Polis linçten kurtarıp gözaltına aldı

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Yılmaz H.’yi linç edilmekten kurtarıp gözaltına aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de, bıçaklı saldırganı linçten polis kurtardı #2


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