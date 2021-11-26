Yangında evlerinin büyük bir bölümü zarar gören aile, sağlam kalan tek odaya yerleşerek yaşamaya başladı. Aile elektrik ihtiyacını, komşularından çektikleri kablo ile sağladı.

Sultangazi Habipler'de, Nilüfer Bilgin'in oğlu ve kızı ile yaşadığı gecekonduda, geçen cuma günü akşam saatlerinde yangın çıktı.

Nilüfer Bilgin'in oğlu, annesi ve kardeşi uyuduğu sırada yangın çıktığını fark etti.

Alevlere müdahale etmeye çalışan oğlu, daha sonra annesi ve kız kardeşini uyandırdı.

Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondunun çatısının büyük bir kısmı ile iki odası kullanılamaz hale geldi.

ELEKTRİK TESİSATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından anne Nilüfer Bilgin, şizofreni hastası olduğu öne sürülen oğlu ve kızı ile evin sağlam kalan odasına yerleşti.

Ailenin yatakları ile kıyafetlerinin de yandığı yangında, gecekondunun elektrik tesisatı da kullanılamaz hale geldi.

Komşularından yardım isteyen anne Nilüfer Bilgin, evine geçici olarak elektrik kablosu çekti.

Sultangazi’de bir aile, yanan gecekondunun sağlam kalan odasında yaşamaya başladı ViDEO

"BİZ BURADA YAŞAYACAĞIZ"

Nilüfer Bilgin, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Cuma gecesi oğlum, 'ev yanıyor' diye uyandırdı. Söndürmeye çalışmış ama başaramamış. Uyandığımızd, yangın çok büyümüştü. Dışarıya çıktık. Elim kolum kalkmıyor. Şoku hala atlamadım. Oğlum şizofreni hastası ama tanısı henüz konmadı, hastaneye yatırılacak. Eşim cezaevinde. Kiraya çıksam, oğlumla bizi kirada tutmazlar. Biz burada yaşayacağız. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım.

“KALAN BİR ODADA BARINMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ev, 3 odalı. İki oda yandı, kalan bir odada barınmaya çalışıyoruz. Oğlum, kızım ve ben aynı odada yaşıyoruz. Gidecek başka bir yer yok zaten. Hiçbir yerden gelirim yok. Daha önce çalışıyordum. Kazandığım da kendimize ancak yetiyordu. Yangından beri elim kolum tutmuyor. Burada yapılacak o kadar çok iş var ki, çalışabilmem için biraz daha zaman lazım. Bu evi toparlamadan işe gidemem.”