Seyir halindeki otomobilin bagaj kapağına oturan, el freni ile drift yapan bir de kaldırımdan giden otomobil anbean kameralara yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki cadde ve sokaklarda trafikte yaşanan ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde drift yapmaya çalışan sürücü, park halindeki ticari minibüse çarptı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de birbirinden ilginç trafik magandaları VİDEO

EL FRENİ İLE DRİFT

Görüntülerde, gece saatlerinde hafif ticari aracın yanlama yaparak ilerlediği görülüyor. El freniyle kayarak drift yapmaya çalışan sürücünün, park halindeki minibüse çarptığı daha sonra olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyor.

BAGAJ KAPAĞINDA OTURARAK, GİTTİ

Bir başka görüntüde ise bir gencin, seyir halindeki otomobilin bagaj kapağı üstüne oturarak ilerlediği görülüyor.

KALDIRIMDA İLERLEDİ

Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda trafiğin yoğun olduğu bir saatte kaydedilen görüntü de ise trafiğin durma noktasına geldiği yolda, bir sürücünün kaldırıma çıkarak yoluna devam ettiği anbean cep telefonu kamerasına yansıyor.