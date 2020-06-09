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    Sultangazi'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

    Sultangazi Kent Ormanı'nda temizlik görevlisi tarafından bulunan ceset üzerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 12:10
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    Sultangazi'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

    Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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