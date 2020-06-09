- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultangazi'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Sultangazi'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Sultangazi Kent Ormanı'nda temizlik görevlisi tarafından bulunan ceset üzerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
- DHA
- 09.06.2020 - 12:10
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
AYRINTILAR GELECEK...