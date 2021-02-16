Sultangazi'de buzlanan yolda kayan araçlar kafa kafaya çarpıştı

Kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, yolda kayan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde araçlar buzlanan yollarda kontrol sağlamakta zorlandı.

Necip Fazıl Caddesi'nde hafif ticari araç sürücüsü buzlanma nedeniyle duramadı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Bir süre buzlanan yolda kayan araç, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. O anlar bir vatandaş tarafından hem kaydedildi hem de anlatıldı.

50. Yıl Mahallesi D Caddesi'nde ise taksi şoförünün kar ve buzlanma nedeniyle durmakta zorlandığı ve yolda kaydığı görüldü.

Taksi şoförü patinaj yaparak ilerlemeye çalıştı.