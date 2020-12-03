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    Sultangazi'de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı

    Bir marketin önündeki üstü örtülü tezgahtan karpuz çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 12:35
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    Sultangazi'de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önüne gelen bir şüpheli, iş yerinin önünde üstü örtülü tezgahtan karpuz çalarak olay yerinden uzaklaştı.

    BEĞENMEDİ, YERE ATTI

    Kısa bir süre sonra marketin önüne yeniden gelen şüpheli, örtüyü kaldırarak bir karpuz daha aldı.

    Şüpheli, aldığı karpuzu bu kez yere fırlatarak parçaladı ve olay yerinden uzaklaştı.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sultangazi'de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı ViDEO

    Sultangazi de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı #1

    Sultangazi de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı #2

    Sultangazi de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı #3

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