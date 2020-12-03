Bir marketin önündeki üstü örtülü tezgahtan karpuz çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önüne gelen bir şüpheli, iş yerinin önünde üstü örtülü tezgahtan karpuz çalarak olay yerinden uzaklaştı.

BEĞENMEDİ, YERE ATTI

Kısa bir süre sonra marketin önüne yeniden gelen şüpheli, örtüyü kaldırarak bir karpuz daha aldı.

Şüpheli, aldığı karpuzu bu kez yere fırlatarak parçaladı ve olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de çaldığı karpuzu beğenmeyince yere attı ViDEO