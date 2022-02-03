Sultangazi'de çaldığı kredi kartlarıyla alışveriş yaptı

Okulda görevli temizlik çalışanının kredi kartlarını çalan hırsız, 4 ayrı yerden 'temassız' özelliğini kullanarak 250 liralık alışveriş yaptı.

İstanbul'da yaşayan bir şahıs, kayıt yaptırma bahanesiyle geldiği Sultangazi ilçesindeki bir okulda koridorları gezip, odaları kontrol etmeye başladı.

Güvenlik görevlisinin dikkatini çeken şahıs, 10 dakika sonra eşinin ve çocuğunun geleceğini belirterek gezmeye devam etti.

TEMİZLİK PERSONELİNİN KARTLARINI ÇALDI

Bir süre sonra temizlik personellerinin kullandığı odaya giren şahıs, üst kattaki sınıfı temizleyen G.T.'ye ait 3 adet kredi kartı, ehliyet ve 60 TL nakit parayı çalıp, kaçtı. Durumu fark eden G.T. ise kredi kartlarını kullanıma kapattırarak durumu polise bildirdi.

TEMASSIZ ÖZELLİĞİYLE 250 TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPTI

Hırsızın 4 ayrı iş yerinden temassız ödeme özelliğini kullanarak 2'şer dakika aralıklarla toplam 250 TL alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Hırsızın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞEKER, SUCUK, KAŞAR PEYNİR...

İş yerlerinden birinin sahibi olan Nasır Bakır, "Kamera kayıtlarından şahsı tespit ettik ve görüntüleri teslim ettik. Yanımızdaki giyim ve çerezci arkadaşlardan da alışveriş yapmış. Bizden 91.88 kuruş tutarında alışveriş yapmış şeker, sucuk, ıslak mendil ve kaşar peynir almış." diye konuştu.

Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.