Bir hurda dükkanına çalıntı araçla gelen 5 şahıs, 20 bin liralık malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan hurda dükkanının önüne saat 07.00 sıralarından sahte plakalı çalıntı bir araçla gelen 5 kişi, kapıdaki 3 kilidi kırarak içeri girdi.

Şahıslar, soğukkanlılıkla dükkandaki toplam 20 bin lira değerindeki malzemeleri araca yükledikten sonra kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaklaşık 20 yıldır hurda alım satım işi ile uğraşan Muharrem ve Emrah İnci kardeşler, sabah saatlerinde iş yerini açmak için geldiklerinde soyulduklarını anladı.

“PARA KAZANMAK İÇİN MEMLEKETİ BIRAKIP BURAYA GELDİK”

Muharrem ve Emrah İnci, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Muharrem İnci, yaşadıkları olay üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim 1 senede kazandığımızı gelip 1 saatte alıyorlar ve götürüyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz para kazanmak için memleketi bırakıp buraya geldik.”





“HER TÜRLÜ PİSLİK VAR BUNLARDA”

Kardeşi Emrah İnci ise, "Bu hırsızlar neyin para ettiğini iyi biliyorlar o nedenle de girip, hemen değerli malzemeleri alıyorlar. Bunlar alışmışlar bedavaya, her türlü pislik vardır bunlarda. Demek ki geldiklerinde biz içeride olsak bizi de öldürecekler." dedi.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sultangazi’de çalıntı araçla hırsızlık kamerada