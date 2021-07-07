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- Sultangazi’de çalıntı araçla kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı
Sultangazi’de çalıntı araçla kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı
- İHA
- 07.07.2021 - 09:16
Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Mahallesi’nde, kaza yapmış hafif ticari aracın Eski Edirne Asfaltı üzerinde terk edilmiş olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler olay yerinde yaralanan ya da aracın sahibi olduğu düşünülen kimsenin bulunmaması üzerine plaka sorgulaması yaptı.
Aracın sahibi, Tekirdağ’da ikamet eden Aziz Ziya T. olarak belirlendi.
Araç sahibine ulaşan ekipler, Aziz Ziya T.’ye aracının nerede olduğunu sordu.
Aziz Ziya T., “Şu an kapımın önünde duruyor.” şeklindeki cevabı üzerine polis ekipleri aracın Sultangazi’de kaza yapıldıktan sonra terk edildiği bilgisini verdi.
ANAHTARLA ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ
Evinin önünü kontrol ettiğinde aracının yerinde olamadığını gören Aziz Ziya T., İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı.
Yapılan incelemede aracın anahtarla çalıştırıldığı tespit edildi.
OTOPARKA ÇEKİLDİ
Hırsızın Aziz Ziya T.’ye ait evde anahtarı çaldıktan sonra İstanbul'a kaçırdığı tahmin edildi.
Büyük çapta maddi hasar gören araç, çekici ile kaldırılarak incelenmek üzere otoparka çekildi.
ÇİMENLİK ALANDA ARAMA YAPILDI
Polis hırsızın anahtarı kaçarken yol kenarında bulunan yeşillik araziye atmış olma ihtimaline karşın, çimenlik alanda uzun süre arama yaptı.
Aracı çalan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.