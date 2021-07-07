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Sultangazi’de çalıntı araçla kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

Sultangazi’de çalıntı araçla kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

Kaza yapmış bir aracın yolun ortasında terk edildiğini haber alan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu tespit edildi.