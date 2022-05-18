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Sultangazi'de çıkan hortum paniğe neden oldu

Sultangazi'de çıkan hortum paniğe neden oldu

Şantiye alanında çıkan ve bir süre sonra kaybolan hortum, durumu fark eden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.