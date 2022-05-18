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- Sultangazi'de çıkan hortum paniğe neden oldu
Sultangazi'de çıkan hortum paniğe neden oldu
Şantiye alanında çıkan ve bir süre sonra kaybolan hortum, durumu fark eden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 18.05.2022 - 09:58
- Güncelleme : 18.05.2022 - 10:30
İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiindeki bir firmaya ait şantiye alanında çıkan hortum panik yarattı.
DHA'nın haberine göre; kısa süre sonra kaybolan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hortumun çıktığı anlar kamerada
Görüntülerde, hortumu fark eden bir kişinin, "geliyor, geliyor" dediği duyuluyor.
Öte yandan; Ümraniye'de de dün akşam saatlerine doğru küçük çapta hortum paniğe neden olmuştu.
Sultangazi'de çıkan hortum paniğe neden oldu VİDEO