Sultangazi'de cinayet: 4 şüpheli yakalandı Sultangazi'de dün bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Millet Caddesi'nde silahla vurulan A.Ü'nün hastanede hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çocukların kavgası kanlı bitti

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, yaşları küçük A.A. ve M.D. ile husumetli oldukları A.S.Ö. ve yaşı küçük E.Ö. arasında tartışma çıktığı, olaya müdahale eden A.Ü'nün E.Ö. tarafından silahla vurulduğu tespit edildi.

4 zanlı yakalandı, silah da ele geçirildi

Şüphelilerden A.A. ve M.D. olay yerinde, E.Ö. ve A.S.Ö. ise Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de yakalandı. Olayda kullanılan silah da Gazi Mahallesi'ndeki bir adreste ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.