2 kadın, bayram tatili için yola çıkmak üzere olan çifti oyalayarak çocuğa hırsızlık yaptırdı. Kadınların çocuğu hırsızlık için kullandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında, bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan çiftin etrafı, kişisel eşyalarını otomobile yükledikleri sırada 2 kişi tarafından sarıldı.

Kendilerini mağaza çalışanı gibi tanıtarak iş yerinin önünden aldıkları kıyafetleri satmaya çalışan kadınlar çifti oyalarken, otomobilin diğer tarafından yanında çocuk bulunan bir kişi daha geldi.

DHA’nın haberine göre; otomobilin kapısını yoklayan çocuk açılmayınca diğer kapıya yöneldi.

Dikkat dağıtıp çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Çiftin çevresi sarılarak dikkatleri dağıtılırken, şoför kabinindeki kapıdan otomobile giren çocuk, içinde pasaport, kimlik, kredi kartları ve ziynet eşyası bulunan çantayı alarak uzaklaştı.

Çocuğu kullanarak otomobilden hırsızlık yaptıran şüpheli, bir süre sonra boş çanta ile geri aynı yere geldi.

Sultangazi'de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar ViDEO

Çantayı boş bulduğunu söyleyip mağazaya bıraktı

Mağazanın dışında bulunan ürünlerin yanından çantayı alıyormuş görüntüsü veren şüpheli, mağazaya girerek dışarıda içi boş bir çanta bulduğunu söyledikten sonra, çantayı mağaza çalışanlarına teslim ederek ayrıldı.

Hırsızlık olayı, bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan çiftin otomobildeki çantayı fark etmesi ve geri dönerek mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı.

3 çocuk, çaldıklarını sürükleyerek götürdü

Öte yandan Yunus Emre Mahallesi'nde de arife günü yaşanan yoğunluğu fırsat bilen 2 kadın, cadde üzerinde bulunan iş yerinin önündeki ürünleri, yanındaki çocuklara çaldırdı. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, 3 küçük çocuğun iş yerinin önündeki ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor.