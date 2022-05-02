Petrol
104.69
-2.29%
Euro
15.66
-0.02%
Dolar
14.88
0.23%
Altın
897.82
-0.88%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
589.584
1.62%
BTXN Coin
17.72
-1.93%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Sultangazi'de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar

    2 kadın, bayram tatili için yola çıkmak üzere olan çifti oyalayarak çocuğa hırsızlık yaptırdı. Kadınların çocuğu hırsızlık için kullandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • 02.05.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında, bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan çiftin etrafı, kişisel eşyalarını otomobile yükledikleri sırada 2 kişi tarafından sarıldı.

    Kendilerini mağaza çalışanı gibi tanıtarak iş yerinin önünden aldıkları kıyafetleri satmaya çalışan kadınlar çifti oyalarken, otomobilin diğer tarafından yanında çocuk bulunan bir kişi daha geldi.

    DHA’nın haberine göre; otomobilin kapısını yoklayan çocuk açılmayınca diğer kapıya yöneldi.

    Dikkat dağıtıp çocuğa hırsızlık yaptırdılar

    Çiftin çevresi sarılarak dikkatleri dağıtılırken, şoför kabinindeki kapıdan otomobile giren çocuk, içinde pasaport, kimlik, kredi kartları ve ziynet eşyası bulunan çantayı alarak uzaklaştı.

    Çocuğu kullanarak otomobilden hırsızlık yaptıran şüpheli, bir süre sonra boş çanta ile geri aynı yere geldi.

    Sultangazi'de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar ViDEO

    Sultangazi de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar #1

    Çantayı boş bulduğunu söyleyip mağazaya bıraktı

    Mağazanın dışında bulunan ürünlerin yanından çantayı alıyormuş görüntüsü veren şüpheli, mağazaya girerek dışarıda içi boş bir çanta bulduğunu söyledikten sonra, çantayı mağaza çalışanlarına teslim ederek ayrıldı.

    Hırsızlık olayı, bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan çiftin otomobildeki çantayı fark etmesi ve geri dönerek mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı.

    Sultangazi de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar #2

    3 çocuk, çaldıklarını sürükleyerek götürdü

    Öte yandan Yunus Emre Mahallesi'nde de arife günü yaşanan yoğunluğu fırsat bilen 2 kadın, cadde üzerinde bulunan iş yerinin önündeki ürünleri, yanındaki çocuklara çaldırdı. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, 3 küçük çocuğun iş yerinin önündeki ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor.

    Sultangazi de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar #3

    Sultangazi de, çocuğa hırsızlık yaptırırken kameraya yakalandılar #4


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini ilk raundda nakavt etti
    Boks

    Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini ilk raundda nakavt etti

    Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit
    Gündem

    Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit

    Görüş Bildir