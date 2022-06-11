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    Sultangazi'de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı

    Mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu belirlenmişti.O TikTok videosuna ulaşıldı.
    • 11.06.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 16:27
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    Sultangazi'de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı

    İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde TikTok videosu krize neden olmuştu.

    Akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti.

    Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikToK için video çektiklerini tespit etmişti.

    Video ortaya çıktı

    DHA'nın aktarımına göre, mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı.

    Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.

    Sultangazi'de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı

    Sultangazi de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı #1

    Sultangazi de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı #2

    Sultangazi de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı #3

    Sultangazi de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı #4


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