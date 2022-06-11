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Sultangazi'de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı

Sultangazi'de çocuk kaçakçılığı sanılan TikTok videosu ortaya çıktı

Mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu belirlenmişti.O TikTok videosuna ulaşıldı.