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    Sultangazi'de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı

    Bagajdaki çocuğu darbettikten sonra ilerlemeye devam eden şahıs, mahalleliyi çocuk kaçakçılığı tedirginliğine bürüdü. Polis araştırmasıyla olayın, TikTok videosu çekmek için düzenlendiği öğrenildi.
    • 10.06.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:58
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    Sultangazi'de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı

    İstanbul Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde, 'TikTok' nedeniyle akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Olayda, sokağa hızla giren otomobil, bir süre ilerledikten sonra durunca, otomobilden inen kişi bagajı açtı.

    Bagajdaki çocuğu dövdü

    Bagajın içindeki kişiyi bir süre darbeden kişi, tekrar otomobile binerek hızla uzaklaştı.

    Mahalle sakinleri, otomobildekilerin çocuk kaçırdığını düşünerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Sultangazi'de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı VİDEO

    TikTok videosu çektikleri öğrenildi

    Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis yaptığı araştırma sonucu, otomobildeki 3 kişinin sosyal medya uygulaması TikTok için video çektiklerini tespit etti.

    "Mahalleli sokağa döküldü, çocuk kaçırıldı sandım"

    Mahalle sakinlerinden Gurbet Erikli, "Dün bir otomobil yol ortasında durdu. Otomobilin bagajını açtılar. Bagajda bir tane çocuk vardı. Çocuğa vurdular. Bunu görünce ben de bağırdım. Bunun üzerine kaçıp, gittiler. Mahalleli sokağa döküldü. Ben çocuk kaçırıldı sandım. Otomobilin plakası yoktu. Hemen polisi aradık. Polis de geldi. Keşke bize söyleselerdi şaka yaptıklarını, biz de tedirgin olmazdık." dedi.

    3 şahıs ifade verdi

    Sosyal medya için çektikleri video paniğe neden olan 3 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #1

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #2

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #3

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #4

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #5

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #6

    Sultangazi de çocuk kaçırıldı sanılan olay, TikTok videosu çıktı #7


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