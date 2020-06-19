Sultangazi'de çocuk tacizine linç girişimi

İnşaat halindeki apartmanda 5 ve 12 yaşlarında iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi, mahalle sakinleri tarafından darbedildi.

İstanbul Sultangazi'de yer alan Uğur Mumcu Mahallesi'nde inşaat halinde olan apartmanda bir kişi, çocukları taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Dün yaşanan olayda inşaatta çalışan bir işçi, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 12 yaşındaki kız çocuğunu yanına çağırdı. 'Apartmanı gezdirme' bahanesiyle yanına çağırdığı kız çocuğu, yanındaki 5 yaşında olan arkadaşı ile beraber inşaat halindeki apartmana girdi.

TACİZ AKILLARINA BİLE GELMEDİ

Çocukların inşaata girdiğini gören mahalle sakinleri, "Çocuklarınız inşaata girdi. İnşaat çalışması devam ediyor. Düşebilirler." uyarısında bulunarak ailelerine haber verdiler.

KAPIYI AÇ DEDİLER, AÇMADI

Çocukların oyun oynamak için inşaat halindeki apartmana girdiklerini düşünen aileleri, geldiklerinde dış kapının kapalı olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen aile üyeleri, kapının açılması yönünde bağırmaya başladı. Bağırtı seslerini duyan diğer mahalle sakinleri de olay yerine geldi.

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KOŞTU

Dışarıdaki gürültüye rağmen dış kapının açılmaması üzerine aile üyeleri ile mahalleli, dış kapıyı kırarak içeri girdi. Kapının kırılarak açılmasından sonra iki kız çocuğu, ağlayarak dışarı koştu. Aile üyeleri ile mahalleli, şüpheliye yönelik linç girişiminde bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Tacize uğradığı öne sürülen 2 çocuk da ifade işlemleri için aileleri ile birlikte polis merkezine götürüldü.

"KAPIYI VURARAK AÇTIM"

Olayın gerçekleştiği sırada marketten çıkıp eve doğru ilerlediğini, o sırada bir mahallelinin bağırdığını belirten görgü tanığı, "Merak ettim, koştum. Bir taciz vakası varmış. Ben de sinirlendim, kapıya vurarak açtım. İçeri girdim adamı biraz hırpaladım. Bana çocukların gezmek istediğini söyledi. Ama her zaman kapısı açık olan inşaat yapısının bu sefer kapısı kapalıydı. Kızın annesi 'kapıyı aç' demesine rağmen kapıyı açmadı. Sonra çocukların dayısı gelmiş, inşaatın kapısının camlarını kırdı. Adamı daha sonra polise ihbar ettiler. Polis geldi. O esnada çocukları dışarı almışlardı. Çocuklar ağlıyordu." ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.