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    Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    Yanında çalışan 2 çocuğa uyuşturucu madde içirip, taciz etmeye yeltendiği iddia edilen E.I., çocukların yakınları tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 12:18
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    Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında mısır tezgahı olan E.I., iddiaya göre, yanında çalışan İ.Ö. isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü, iş bahanesiyle aracına aldı.

    Daha sonra çocuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye çalıştı.

    Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.'nin müdahalesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaştı.

    ÇOCUKLARIN YAKINLARI SALDIRDI

    Akşam saatlerinde durumdan haberdar olan iki çocuğun yakınları, etkinlik alanına gelerek E.I.'ya saldırdı.

    Saldırı sırasında E.I. ve yanında çalışan F.H. yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.I. ve F.H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olaya karışan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. ve M.O.T. ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı #1

    Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı #2

    Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı #3

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