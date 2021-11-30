Sultangazi’de, çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Yanında çalışan 2 çocuğa uyuşturucu madde içirip, taciz etmeye yeltendiği iddia edilen E.I., çocukların yakınları tarafından darbedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında mısır tezgahı olan E.I., iddiaya göre, yanında çalışan İ.Ö. isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü, iş bahanesiyle aracına aldı.

Daha sonra çocuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye çalıştı.

Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.'nin müdahalesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaştı.

ÇOCUKLARIN YAKINLARI SALDIRDI

Akşam saatlerinde durumdan haberdar olan iki çocuğun yakınları, etkinlik alanına gelerek E.I.'ya saldırdı.

Saldırı sırasında E.I. ve yanında çalışan F.H. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.I. ve F.H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. ve M.O.T. ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.