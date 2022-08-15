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    Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

    Parkta tartışan çocukların kavgasına, aile büyükleri de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan olayda ise 1'i polis 5 kişi yaralandı.
    • 15.08.2022 - 02:26
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 02:59
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    Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

    Parkta buluna çocukların anneleri de tartışarak, kavgaya tutuştu.

    DHA'nın haberine göre; kavgadan haberdar olan diğer aile bireyleri de parka gelerek kavgaya dahil oldu.

    Kavgayı ayırmak için takviye ekipler geldi

    Onlarca kişinin kavgası, caddeye taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Polis tarafları ayırmakta güçlük çekince takviye ekip geldi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

    1'i polis 5 kişinin yaralandı

    Olayda 1'i polis 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de çocukların kavgasına aileler de karıştı #1

    Sultangazi de çocukların kavgasına aileler de karıştı #2

    Sultangazi de çocukların kavgasına aileler de karıştı #3


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