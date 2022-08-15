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Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

Parkta tartışan çocukların kavgasına, aile büyükleri de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan olayda ise 1'i polis 5 kişi yaralandı.