Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikletin çalındığına dair paylaşımı görünce harekete geçen polis, iki hırsızı yakaladı.

11 Ocak Salı günü İstanbul Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden görüntü paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğu tespit etti.

BİSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler, bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Sultangazi'de Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği bisikleti çalan, yakalandı VİDEO

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi.













