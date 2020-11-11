Sultangazi'de derenin mavi akmasına neden olan kot atölyesi mühürlendi

Sultangazi'de derenin mavi akmasına neden olan kot atölyesi mühürlendi

Alibeyköy Barajı'na kadar ulaştığı belirlenen kimyasal atıklarını dereye boşalttığı ortaya çıkan bir kot atölyesi, belediye tarafından mühürlendi.

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başlamıştı.

Birçok fabrikanın yer aldığı bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere, çevre kirliliğini gözler önüne sermişti.

Konu ile ilgili çalışma başlatan Sultangazi Belediyesi ekipleri, Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinde incelemelerde bulundu.

ATÖLYE MÜHÜRLENDİ

Kot yıkama atölyesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, arıtma tesisinin bulunmadığı ve deşarj için izin almadığı tespit edildi. Bunun üzerine kot yıkama atölyesi mühürlenerek, kapatıldı.

Sultangazi'de derenin mavi akmasına neden olan kot atölyesi mühürlendi ViDEO

İSKİ EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK

Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Sercan Bilge, "Basında yer alan haberler üzerine çalışma başlattık. Site içerisinde bulunan bir kot atölyesi tespit ettik. Burada yaptığımız incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığını tespit ettik. Aynı zamanda arıtma tesisi bulunmayan atölyenin deşarj için de izin almadığını belirledik.

Bugün burayı mühürleyerek kapatıyoruz. Alibeyköy Barajı'na uzanan derede siyah ve mavi tonlarda akan suyun nedeni ise İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma neticesinde netlik kazanacak. İSKİ ekipleri de bu kot yıkama atölyesine gelerek gerekli incelemeleri yapacaklar." dedi.

İŞÇİLER, UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA ÇALIŞTIRILDI

Kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başlayan dereye suyun kot yıkama atölyesinden verildiği düşünülürken, İSKİ ekiplerinin yapacağı çalışma sonucun da netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan kot yıkama atölyesinde çalışan işçilerin sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı, maske ve eldiven kullanmadıkları görüldü.

















