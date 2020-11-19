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- Sultangazi'de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
Sultangazi'de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı
Silahlı terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaparak örgüte haraç topladıkları iddia edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- DHA
- 19.11.2020 - 09:44
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Örgüt adına propaganda yapılarak haraç toplanıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Sultangazi'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
5 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Dün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.D., Y.G., C.Ö.,ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir başka şüpheli C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.