Dolar
7.6859
-0.39%
Euro
9.1178
-0.354%
Altın
1864.68
-0.301%
Borsa
1291.69
-0.234%
G. Altın
461.768
-0.5089%
Bitcoin
135612.71
-0.7545%
EXEN Coin
12.33
-0.08%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Sultangazi'de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

    Silahlı terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaparak örgüte haraç topladıkları iddia edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 09:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

    Örgüt adına propaganda yapılarak haraç toplanıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Sultangazi'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

    5 KİŞİYE GÖZALTI

    Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Dün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.D., Y.G., C.Ö.,ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir başka şüpheli C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sultangazi de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı #1

    Sultangazi de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı #2

    Sultangazi de DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir