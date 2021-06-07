Mahalle içinde sürü halinde gezen domuzlar, vatandaşların korkmasına sebep oldu. Saldırıya uğramaktan korkan mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi sakinleri, gece saatlerinde domuz sürüsünün yollarda gezdiğini gördü.

Yoldan geçmekten olan bir aracın sürücüsünün kornaya basmasıyla yiyecek arayan domuzlar, ağaçlık alana girip gözden kayboldu.

Domuzlardan korkan birçok kişinin, mahallede sokağa çıkmadığı öğrenildi.

“MUHTEMELEN AÇ KALDILAR”

Karşılaştığı domuzları cep telefonu kamerası ile kaydeden Özgür Koto isimli bir vatandaş, şu sözleri kaydetti:

“İki gün önce sokaktan caddeye çıkmak için aracım ile ilerlerken saat 22.00 sıralarında 5 tane domuz gördüm ve korkutup bölgeden uzaklaştırmak için aracım ile peşlerinden gittim. 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum, burada yüzlerce gecekondu var ve o saatlerde 5 ya da 6 tane domuz mahallemizin ortasına kadar gelmişti. Hemen yanımızda orman var, muhtemelen aç kaldılar ve oradan geldiler. Ama bizim için bu çok büyük bir sıkıntı.





“GEÇ KALINMADAN ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Burası kalabalık bir mahalle ve çok çocuk var. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ve tedbir almasını istiyoruz. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise yarın daha kalabalık gruplar halinde gelir ve buradaki insanlara da zarar verebilirler. Daha önce tilki ve yılan gibi hayvanlar ile çok karşılaştık ama bunlara alıştık fakat domuz konusu çok daha önemli, yarın geç kalınmadan çözüm istiyoruz.”

Sultangazi’de domuz sürüleri mahalleye indi VİDEO



“SÜRÜ HALİNDE GELİYORLAR”

Mahallede yaşayan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Vahit Morkoç ise şu ifadeleri kullandı:

“Domuz sürüsünü geçtiğimiz gün komşu çocukları da görmüş. Buraya da akşam saatlerinde birkaç defa geldiler. Akşam saatlerinde özellikle çocuklarımız sokağa çıkmaya korkuyorlar. Bu bölge ormana yakın olduğu için sürü halinde geliyorlar. Ben birkaç defa karşılaştım ancak sokak köpekleri gördükleri zaman yaklaşmalarına izin vermiyorlar.”





“DOMUZ SALDIRISINDAN ÇOK KORKUYORUZ”

Nazmiye Bur isimli bir kadın ise, "Gece yarıları özellikle sokak aralarında köpekler çok havlıyor ancak neden havladıklarını bilmiyorum. Çocuklarımız ve torunlarımız parka oynamaya çıkamıyorlar, domuz saldırısından çok korkuyoruz.” ifadelerini kullandı.