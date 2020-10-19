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    Sultangazi'de düğün eğlencesi polisi harekete geçirdi

    Gelin almak için sokakta toplanan bir grup, kalabalığın içinde tabanca ile havaya ateş açtı. Aynı şahsın trafikte de ateş açması üzerine polis harekete geçti. Şahıs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 10:32
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 10:32
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    Sultangazi'de düğün eğlencesi polisi harekete geçirdi

    Dün öğle saatlerinde, İstanbul Sultangazi'deki 50. Yıl Mahallesi'nde erkek tarafından bir grup, gelin almak için ailenin evinin bulunduğu sokağa geldi.

    Gelin ve damat, süslenen araca binmeden önce bir süre oynadı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralını da hiçe sayan gruptakilerden biri, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı.

    Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    TABANCANIN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    Gelin alındıktan sonra aynı kişinin, düğün konvoyunda da havaya ateş ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. D Caddesi'nde konvoyu durduran polis ekipleri, araçlarda arama yaptı.  Aramalarda tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu belirlenen kişi, gözaltına alındı.

    Sultangazi'de düğün eğlencesi polisi harekete geçirdi VİDEO

    POLİSİ İKNA ETME CÜMLESİ: DÜĞÜNÜMÜZ VAR

    O anlar ise amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, gelin almak için ailenin bulunduğu sokakta bulunan grubun koronavirüs kurallarını hiçe saydığı ve gruptan birinin ellindeki silahla havaya ateş ettiği görülüyor.

    Bir başka görüntü de ise, düğün konvoyunu durduran polisin konvoydakilere, "Silah kimde ise gelsin" dediği, konvoydakilerin "Düğünümüz var" dediği duyuluyor. Konvoydakilerin bir polis memurunu ikna etmeye çalıştığı sırada araçlarda arama yapan ekiplerin tabancayı bulduğu ve sahibini gözaltına aldığı kameraya yansıyor.

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