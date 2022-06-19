Sultangazi'de ehliyetsiz kadın şoförün kullandığı araç ters döndü

Aynı yönde giden hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu, takla atan otomobildeki 1 çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsünün kadın ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İstanbul Sultangazi'de aynı istikamette ilerleyen 05 ABZ 114 otomobil ile 34 DB 6257 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada içinde 5 kişi bulunan kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarında bulunan yeşillik alana devrildi. Ticari araçta bulunan 3 kişi ise yara almadan atlattı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Otomobilde bulunan 10 yaşındaki Emir K. isimli çocuk ise omzundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kadın sürücü ehliyetsiz çıktı

Alkol testi yapılan sürücülerden 05 ABZ 114 plakalı otomobil sürücüsünün ehliyetinin ise olmadığı anlaşıldı.

Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik meydana geldi çekici yardımı ile araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.