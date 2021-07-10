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Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama
Sokak içinde bulunan elektrik kabloları kısa devre yaparak patlamaya başladı. Kablolar, patlamanın ardından yola düştü.
- DHA
- 10.07.2021 - 10:34
- Güncelleme : 10.07.2021 - 11:09
Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle kısa devre yaparak yanmaya başladı.
Kablolar bir süre sonra koparak yola düştü.
Hem elektrik direğinde hem yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Patlamalar, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi.
Olay, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama VİDEO
YANMAYA DEVAM ETTİ
Yola üzerine düşen kablolar bir süre yanmaya devam etti.
Yanma ve patlamalar devam ederken tüm tehlikeye rağmen, park halinde bulunan bir kamyonette bulunan plastik kasalar çalışanlar tarafından boşaltıldı.