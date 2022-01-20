Evinden çıkıp, aracına bineceği sırada bir şüpheli tarafından saldırıya uğrayan emlakçı Sema Kılıç bacağından yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN VURULDU

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kılıç'ı hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sultangazi'de emlakçı kadına silahlı saldırı

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Kimliği belirsiz erkek şüpheli ise saldırının ardından yaya olarak kaçtı. Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ESNAF: ŞAHSI GÖRÜNCE ŞÜPHELENMİŞTİM

Mahalleden bir esnaf, "33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm. Polis de o kişiyi arıyor. Zaten aynı kişilermiş. Olay anını görmedim. Sıktıktan sonra kaçıp gitmiş. Vurulan kadını da tanıyoruz. Burada esnaf olduğunu biliyoruz. Üzüldük." dedi.