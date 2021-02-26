Karşıya geçmek isteyen engelli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı. Her türlü çabaya rağmen yaralı vatandaş, hastaneye gitmek için ikna edilemedi.

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi’nde, zihinsel engeli bulunan Ümit Mutlu (52) isimli vatandaş karşıya geçmek istedi.

O sırada duraktan yolcu alan Halil Çınar (27) yönetimindeki özel halk otobüsü hareket edince engelli vatandaşa çarptı. Engelli vatandaşın kazanın ardından kaşı patladı.

EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

Kaçmaya başlayan vatandaşın ardından koşan otobüs şoförü, şahsın evinin önüne kadar geldi. Engelli vatandaş hastaneye itmeye ikna edilemeyince polis ve sağlık ekipleri evinin önüne geldi.

Sultangazi'de engelli bir vatandaşa otobüs çarptı VİDEO

SAĞLIK EKİPLERİ DE İKNA EDEMEDİ

Beyin kanaması geçirme ihtimali üzerinde duran sağlık ekipleri tarafından da ikna edilemeyen vatandaş koşmaya başladı.

Olay üzerine annesi, "Onu kesinlikle götüremezsiniz, bunun imkanı yok. Ancak kendisi biraz dolaştıktan sonra sakinleşir ve ben ikna ederim." dedi.

TUTANAK TUTULDU

Sağlık ekipleri tarafından, sorumluluğun ailesinde olduğu yönünde tutanak tutuldu.

ŞOFÖR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şoför Halil Çınar ise, olay yerinde verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket ettim, o esnada kendisi bir anda otobüsün önüne atladı ve kafasını cama vurdu. Ben kendisini hastaneye götürmek için peşinden koşsam da ikna edemedim." dedi.