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    Sultangazi'de engelli bir vatandaşa otobüs çarptı

    Karşıya geçmek isteyen engelli vatandaşa özel halk otobüsü çarptı. Her türlü çabaya rağmen yaralı vatandaş, hastaneye gitmek için ikna edilemedi.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:30
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    Sultangazi'de engelli bir vatandaşa otobüs çarptı

    Sultangazi 1. Cebeci Caddesi’nde, zihinsel engeli bulunan Ümit Mutlu (52) isimli vatandaş karşıya geçmek istedi.

    O sırada duraktan yolcu alan Halil Çınar (27) yönetimindeki özel halk otobüsü hareket edince engelli vatandaşa çarptı. Engelli vatandaşın kazanın ardından kaşı patladı.

    EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

    Kaçmaya başlayan vatandaşın ardından koşan otobüs şoförü, şahsın evinin önüne kadar geldi. Engelli vatandaş hastaneye itmeye ikna edilemeyince polis ve sağlık ekipleri evinin önüne geldi.

    Sultangazi'de engelli bir vatandaşa otobüs çarptı VİDEO

    Sultangazi de engelli bir vatandaşa otobüs çarptı #1

    SAĞLIK EKİPLERİ DE İKNA EDEMEDİ

    Beyin kanaması geçirme ihtimali üzerinde duran sağlık ekipleri tarafından da ikna edilemeyen vatandaş koşmaya başladı.

    Olay üzerine annesi, "Onu kesinlikle götüremezsiniz, bunun imkanı yok. Ancak kendisi biraz dolaştıktan sonra sakinleşir ve ben ikna ederim." dedi.

    TUTANAK TUTULDU

    Sağlık ekipleri tarafından, sorumluluğun ailesinde olduğu yönünde tutanak tutuldu.

    ŞOFÖR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Şoför Halil Çınar ise, olay yerinde verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcuları aldıktan sonra hareket ettim, o esnada kendisi bir anda otobüsün önüne atladı ve kafasını cama vurdu. Ben kendisini hastaneye götürmek için peşinden koşsam da ikna edemedim." dedi.

    Sultangazi de engelli bir vatandaşa otobüs çarptı #2

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