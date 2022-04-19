Akşam saatlerinde eşinin evi terk ettiğini iddia eden Suriye uyruklu baba, çocuklarını evde rehin aldı. Olay yerine gelen polis, babayı 2 saatlik çalışma sonucu ikna etti.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi 1368'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında oturan Suriye uyruklu Atham A., eşinin evi terk ettiğini iddia ederek, dün saat 17.00 sıralarında sinir krizi geçirdi.

Yanına aldığı tüple, kendisini 3 çocuğu ile birlikte odaya kilitleyen ve açık camdan çevreye bağırmaya başlayan Atham A., apartman sakinlerini korkuttu.

İlk gelen ekip ikna etmeye çalıştı

Çocukların hayatından endişelenenler, 112 Çağrı Merkezi'ni ararken kısa sürede sokağa çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ilk gelen ekipler, çocuklarını rehin alan baba Atham A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Sultangazi'de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı ViDEO

Özel harekat polisleri istendi

Polislerin konuşmalarını karşılıksız bırakan Atham A. için olay yerine müzakereci polis ile özel harekât polisleri istendi.

Sokakta tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

2 saat sonra bıraktı

Baba Atham A., müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu ikna edildi.

Polis ekipleri, çocukları babadan alarak sağlık ekiplerine teslim ederken, sağlık ekipleri de çocukları olay yerinde sağlık kontrolünden geçirdi.

Çocuklar koruma altına alındı

DHA’da yer alan bilgilere göre; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polisler, çocukları koruma altına aldı.

Ayrıca baba Atham A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Eşini aradılar gelmemiş”

Olay sırasında sokakta bulunan Mehmet Kırmızıgül, “Eşi terk etmiş, baba da çocuklarını rehin almıştı. Sonra hem özel harekat hem de normal polisler geldi, müdahale ettiler. Anlaştılar, ikna ettiler adamı. Suriyeli bir kişi, 3 tane küçük çocuğu var. Karşı binanın bodrum katında yaşıyorlar. Ambulans geldi, çocukları götürdü. Babalarını da polis merkezine götürdüler. Eşini aradılar gelmemiş.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.