Petrol
112.66
-0.44%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.580
3.88%
BTXN Coin
31.07
-5.67%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Sultangazi'de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı

    Akşam saatlerinde eşinin evi terk ettiğini iddia eden Suriye uyruklu baba, çocuklarını evde rehin aldı. Olay yerine gelen polis, babayı 2 saatlik çalışma sonucu ikna etti.
    • 19.04.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi 1368'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında oturan Suriye uyruklu Atham A., eşinin evi terk ettiğini iddia ederek, dün saat 17.00 sıralarında sinir krizi geçirdi.

    Yanına aldığı tüple, kendisini 3 çocuğu ile birlikte odaya kilitleyen ve açık camdan çevreye bağırmaya başlayan Atham A., apartman sakinlerini korkuttu.

    İlk gelen ekip ikna etmeye çalıştı

    Çocukların hayatından endişelenenler, 112 Çağrı Merkezi'ni ararken kısa sürede sokağa çok sayıda ekip sevk edildi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine ilk gelen ekipler, çocuklarını rehin alan baba Atham A.'yı ikna etmeye çalıştı.

    Sultangazi'de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı ViDEO

    Özel harekat polisleri istendi

    Polislerin konuşmalarını karşılıksız bırakan Atham A. için olay yerine müzakereci polis ile özel harekât polisleri istendi.

    Sokakta tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

    Sultangazi de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı #1

    2 saat sonra bıraktı

    Baba Atham A., müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu ikna edildi.

    Polis ekipleri, çocukları babadan alarak sağlık ekiplerine teslim ederken, sağlık ekipleri de çocukları olay yerinde sağlık kontrolünden geçirdi.

    Sultangazi de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı #2

    Çocuklar koruma altına alındı

    DHA’da yer alan bilgilere göre; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polisler, çocukları koruma altına aldı.

    Ayrıca baba Atham A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sultangazi de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı #3

    “Eşini aradılar gelmemiş”

    Olay sırasında sokakta bulunan Mehmet Kırmızıgül, “Eşi terk etmiş, baba da çocuklarını rehin almıştı. Sonra hem özel harekat hem de normal polisler geldi, müdahale ettiler. Anlaştılar, ikna ettiler adamı. Suriyeli bir kişi, 3 tane küçük çocuğu var. Karşı binanın bodrum katında yaşıyorlar. Ambulans geldi, çocukları götürdü. Babalarını da polis merkezine götürdüler. Eşini aradılar gelmemiş.” dedi.

    Sultangazi de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı #4

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sultangazi de eşi evi terk eden Suriyeli, çocuklarını rehin aldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    İstanbul'da göçmen operasyonu: 1730 kişi yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da göçmen operasyonu: 1730 kişi yakalandı

    Alper Kul ve Aylin Kontente Londra'da doktor bulamadı
    Magazin

    Alper Kul ve Aylin Kontente Londra'da doktor bulamadı

    Görüş Bildir