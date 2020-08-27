Sultangazi'de eşine kızan adam, aracını yaktı

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan sürücü aracını kendisinin yakmadığını öne sürdü.

Mehmet Sapin, 34 BY 6865 plakalı hafif ticari aracıyla İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, eşini arayarak, “Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et.” dedi.

Aracını durduran Mehmet Sapin, koltuklarını ateşe verdi. Alev alev yanan araç, yanar halde yaklaşık 15 metre geri gittikten sonra duvara çarparak durabildi.

Alevleri gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olan biteni meraklı gözlerle izleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Toplanan mahalleliyi dağıtmak için uzun süre uğraşan polis, sürücü Mehmet Sapin’i, ifadesini alınmak üzere merkeze götürdü.

“ARKA KOLTUĞU YAKTI”

Olay anını anlatan bir mahalle sakini, “Çocuklarımla birlikte balkonda oturuyordum. Bir baktım araba yanaştı, sürücü indi. Arka koltuktan ateşi yakınca, alevler yükseldi. Sürücü aracı kendi yaktı. Araba, yana yana, geri geri gitti. Duvara çarptı, öyle durabildi.” dedi.

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“NE OLDUĞUNU BENDE BİLMİYORUM”

Araç sürücüsü Mehmet Sapin ise aracı kendisinin yakmadığını söyledi. Görgü tanıklarının iddialarını reddeden Sapin, “Ben bilmiyorum. Baktım araç yanıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum.” diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.