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    Sultangazi'de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı

    Eşi Nuray ile tartıştıktan sonra silahla yaralayıp rehin alan Eyüp A., polisin ikna çalışmaları neticesinde yakalandı.
    • 07.06.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 14:48
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    Sultangazi'de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Eski Habipler Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Eyüp A. (40) isimli bir şahıs, tartıştığı eşi Nuray A.’yı (35) silahla bacağından vurdu.

    Eşini yaraladıktan sonra evde 10 yaşındaki çocuğunun önünde rastgele ateş etmeye devam eden Eyüp A., Nuray A.’yı silahla rehin aldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    İkna sonrası silahını bıraktı

    DHA’nın haberine göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik de olay yerine geldi. Turan Çelik, eşini rehin alan Eyüp A. ile müzakerelere başladı.

    Aradan geçen dakikalar sonrasında Turan Çelik, Eyüp A.'yı ikna etti. Polis ekipleri silahını bırakan Eyüp A.'yı gözaltına alırken, Nuray A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi'de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı ViDEO

    Sultangazi de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı #1

    “Boğuk bir kadın sesi geliyordu”

    Mahalle sakinlerinden Hatice Kayalar, "Buraya geldiğimde boğuk bir kadın sesi geliyordu. Sonra çıktığımda burada oturan beyefendi ile kadın vardı. Ben de pek bakmak istemedim tepki gösterirler diye. Tekrar içeri girdim. Aradan 5-10 dakika geçti bir silah sesi geldi. Sonrasında farklı sesler gelmeye başladı. Korkup kaçtım." dedi.

    Sultangazi de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı #2

    Sultangazi de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı #3

    Sultangazi de eşini silahla yaralayıp rehin alan şahıs yakalandı #4


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